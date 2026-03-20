Zimbabwe : Pékin appelle ses entreprises à la prudence après l’interdiction des exportations de lithium

La Chine a demandé à ses entreprises opérant au Zimbabwe de renforcer leurs mesures de prévention des risques, après la décision des autorités zimbabwéennes de suspendre les exportations de minéraux bruts, notamment le lithium.

Cette mesure, annoncée fin février par Harare, vise à lutter contre les malversations et les fuites de ressources, tout en favorisant la transformation locale des matières premières. Le Zimbabwe est aujourd’hui le premier producteur africain de lithium, un minerai stratégique pour les batteries et la transition énergétique.

Dans ce contexte, Pékin a appelé ses entreprises à respecter strictement les lois locales et à renforcer leur conformité réglementaire. L’ambassade de Chine au Zimbabwe a également insisté sur la nécessité d’une meilleure gestion des risques dans un environnement économique et politique jugé plus incertain.

Les groupes chinois occupent une place dominante dans l’exploitation minière du lithium au Zimbabwe, avec plusieurs entreprises majeures fortement impliquées dans le secteur. Cette dépendance renforce l’impact direct des décisions politiques locales sur les intérêts économiques chinois.

L’interdiction des exportations pourrait bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales, alors que la demande en lithium ne cesse de croître avec le développement des véhicules électriques.

Cette situation illustre les tensions croissantes entre souveraineté des États producteurs et intérêts des investisseurs étrangers, dans un secteur devenu hautement stratégique à l’échelle mondiale.