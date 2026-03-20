RDC–Rwanda : accord à Washington pour tenter de désamorcer les tensions dans l’est du Congo

La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord visant à « désamorcer les tensions » dans l’est congolais, à l’issue de discussions organisées à Washington sous l’égide des États-Unis.

Cette rencontre, la première entre les deux parties depuis de récentes sanctions américaines visant des responsables rwandais, s’inscrit dans un contexte de fortes tensions liées au conflit persistant dans la région.

Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont participé aux échanges, aux côtés de représentants américains, dans une tentative de relancer un processus de paix au point mort.

Selon une déclaration conjointe, les deux pays se sont engagés à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale. L’accord prévoit également un désengagement progressif des forces rwandaises dans certaines zones de la RDC, ainsi que des efforts accrus de Kinshasa pour neutraliser les groupes armés présents dans l’est du pays.

Les discussions ont également mis l’accent sur la protection des civils, au cœur d’un conflit qui a provoqué des déplacements massifs de population et une crise humanitaire persistante.

Washington accuse Kigali de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans l’est de la RDC, une accusation que le Rwanda rejette fermement. Ce mouvement rebelle contrôle toujours des territoires stratégiques depuis son offensive de 2025.

Cet accord apparaît comme une tentative de désescalade, mais sa mise en œuvre concrète sera déterminante. Les précédentes initiatives diplomatiques n’ont pas permis de mettre fin durablement aux violences dans cette région instable.