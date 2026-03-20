CAN 2025 : le Maroc sacré dans la controverse, entre célébration et incertitudes

Les supporters marocains ont célébré avec ferveur le sacre de leur sélection à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, tout en restant prudents face à un possible recours du Sénégal qui pourrait remettre en cause la décision.

La Confédération africaine de football (CAF) a attribué le titre au Maroc après avoir estimé que le Sénégal avait enfreint le règlement lors de la finale disputée à Rabat. Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant 14 minutes pour protester contre un penalty jugé décisif.

Cette interruption a été considérée comme un abandon temporaire du match, entraînant une sanction en faveur du Maroc, malgré la victoire initiale du Sénégal sur le terrain après prolongation.

Dans les rues de Rabat et d’autres villes du pays, de nombreux supporters ont salué une décision perçue comme une « justice » sportive. Pour eux, le respect des règles doit primer, quel que soit le contexte du match.

Cependant, certains observateurs appellent à la prudence. Le Sénégal a annoncé son intention de contester cette décision, ce qui pourrait prolonger l’incertitude autour de l’attribution définitive du titre.

Cette affaire relance les débats sur l’arbitrage et la gouvernance du football africain, déjà fragilisés par des accusations récurrentes de manque de transparence et de cohérence dans les décisions disciplinaires.

Alors que la polémique enfle, l’issue de la procédure d’appel sera déterminante pour clore l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire récente de la CAN.