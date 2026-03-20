Le Royaume-Uni et le Nigeria concluent un accord d’un milliard de dollars pour moderniser les ports

Le Royaume-Uni et le Nigeria ont signé un accord de financement d’environ un milliard de dollars destiné à moderniser deux des principaux ports commerciaux nigérians, une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Ce financement, garanti par l’agence britannique UK Export Finance, servira à rénover les infrastructures portuaires de Lagos et de TinCan Island, deux hubs essentiels pour le commerce maritime du Nigeria.

Le président nigérian Bola Tinubu a effectué une visite officielle à Londres dans ce cadre, où il a rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer pour finaliser cet accord.

Les autorités nigérianes espèrent que ces investissements permettront d’améliorer la capacité logistique du pays, de réduire les délais de traitement des marchandises et de stimuler les échanges commerciaux.

Pour le Royaume-Uni, cet accord s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer ses partenariats économiques en Afrique, tout en soutenant ses entreprises à l’international à travers des projets d’infrastructure majeurs.

La modernisation des ports nigérians est considérée comme cruciale pour soutenir la croissance économique du pays, première économie d’Afrique, et pour faciliter son intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cet accord illustre ainsi l’importance croissante des investissements dans les infrastructures en Afrique, dans un contexte de compétition accrue entre puissances économiques pour accéder aux marchés du continent.