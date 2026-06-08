Zelensky révèle une visite discrète d’Abramovitch à Kiev pour transmettre un message au Kremlin

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le milliardaire russe Roman Abramovitch s’est rendu à Kiev pour lui proposer de transmettre un message au Kremlin concernant les perspectives de paix. Cette révélation constitue la première confirmation officielle de ce déplacement et de l’implication du magnat dans des échanges indirects liés au conflit.

Dans un entretien accordé à Sky News à Londres, Volodymyr Zelensky a expliqué qu’Abramovitch lui aurait indiqué vouloir servir d’intermédiaire auprès de Vladimir Poutine. Selon le dirigeant ukrainien, le milliardaire souhaitait transmettre un message dans un cadre discret, sans communication publique.

Le président ukrainien a précisé que cette rencontre « n’était pas un secret », ajoutant que les autorités russes cherchaient à comprendre ce que Kiev était prêt à accepter dans le cadre d’éventuelles négociations. Il a toutefois insisté sur le fait que l’Ukraine n’était pas disposée à céder du territoire.

Au cœur de cet échange, Donbass a été présenté comme un point de blocage majeur. Volodymyr Zelensky a affirmé avoir clairement indiqué qu’aucun retrait ukrainien de cette région n’était envisageable, rejetant toute idée de compromis territorial.

Roman Abramovitch, ancien propriétaire du club de football Chelsea Football Club, est soumis à des sanctions occidentales depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Il a déjà été impliqué dans des tentatives de médiation lors des premières semaines du conflit, notamment dans des discussions liées à l’exportation de céréales via la mer Noire.

Selon le président ukrainien, les discussions indirectes avec des intermédiaires comme Abramovitch reflètent la volonté russe de connaître les positions de Kiev, alors même que les positions des deux camps restent profondément divergentes, en particulier sur les questions territoriales et les conditions d’un éventuel cessez-le-feu.