Le président américain Donald Trump a félicité le Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour la victoire « décisive » de son parti lors des élections législatives organisées le week-end dernier en Arménie. Ce scrutin était particulièrement suivi en raison des tensions croissantes entre Erevan et Moscou.

Selon les résultats officiels, le parti Contrat civil de Nikol Pachinian a obtenu 49,8 % des suffrages lors du vote de dimanche. Ce score lui permet de conserver une majorité parlementaire grâce au système électoral arménien, renforçant ainsi la position du Premier ministre à la tête du pays.

Dans un message publié mercredi, Donald Trump a salué le résultat du scrutin, y voyant une confirmation du soutien populaire dont bénéficie le dirigeant arménien. Les relations entre Washington et Erevan se sont renforcées ces dernières années, tandis que les liens entre l’Arménie et la Russie ont connu plusieurs périodes de tension.

L’élection a toutefois été marquée par des accusations d’ingérence étrangère. Des observateurs électoraux internationaux ont fait état de ce qu’ils ont qualifié d’interventions flagrantes de la Russie dans le processus électoral, des allégations qui alimentent les inquiétudes concernant l’influence de Moscou dans l’espace post-soviétique.

Depuis plusieurs années, Nikol Pachinian cherche à diversifier les partenariats internationaux de l’Arménie tout en réduisant sa dépendance historique à l’égard de la Russie. Cette stratégie s’est accélérée après les récents différends entre les deux pays sur les questions de sécurité régionale.

La victoire du parti au pouvoir apparaît ainsi comme un succès politique important pour Pachinian, qui obtient un nouveau mandat malgré un contexte géopolitique complexe. Le scrutin pourrait également marquer une nouvelle étape dans le repositionnement diplomatique de l’Arménie entre la Russie, les États-Unis et l’Europe.

Alors que Moscou et Erevan traversent une période de relations tendues, le résultat de ces élections est observé avec attention par les grandes puissances, qui cherchent toutes à accroître leur influence dans le Caucase du Sud, une région stratégique située entre l’Europe et l’Asie.