Tensions au Moyen-Orient : Londres exclut sa base de Chypre de l’accord militaire avec Washington

Le Royaume-Uni a affirmé que sa base aérienne d’Akrotiri, située à Chypre, ne serait pas intégrée à l’accord d’autodéfense conclu avec les États-Unis, dans un contexte de tensions croissantes liées au conflit avec l’Iran.

Cette clarification fait suite à un échange entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président chypriote Nikos Christodoulides, alors que des inquiétudes avaient émergé quant à une possible implication de la base dans des opérations militaires.

Londres a toutefois confirmé avoir autorisé Washington à utiliser d’autres installations stratégiques, notamment la base aérienne de Fairford en Angleterre et Diego Garcia, une base conjointe américano-britannique située dans l’océan Indien.

Ces bases pourraient être mobilisées pour mener des frappes défensives contre des sites de missiles iraniens accusés de cibler des navires dans le détroit d’Ormuz, un passage clé pour le commerce énergétique mondial.

La décision d’exclure la base d’Akrotiri intervient après qu’elle a été récemment touchée par un drone, causant des dégâts limités, ce qui a renforcé les préoccupations sécuritaires dans la région.

En ménageant Chypre, le Royaume-Uni semble vouloir éviter d’impliquer davantage l’île dans le conflit, tout en maintenant son soutien militaire aux États-Unis dans la gestion de la crise.

Cette position illustre l’équilibre délicat que tente de maintenir Londres entre engagement stratégique aux côtés de son allié américain et volonté de limiter l’exposition directe de certaines de ses installations militaires.