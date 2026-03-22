Prague sous tension : des dizaines de milliers de manifestants défient le gouvernement Babiš

Des dizaines de milliers de Tchèques sont descendus dans les rues de Prague samedi pour participer à la plus grande manifestation antigouvernementale depuis 2019, exprimant leur mécontentement face à la politique du Premier ministre Andrej Babiš.

Le rassemblement s’est tenu sur la plaine de Letná, un lieu emblématique surplombant le centre historique de la capitale, où les manifestants ont commencé à affluer plusieurs heures avant le début de l’événement. Beaucoup brandissaient des drapeaux tchèques et européens, symbole d’un attachement aux valeurs démocratiques et européennes.

Les protestataires dénoncent notamment les coupes budgétaires dans le domaine de la défense décidées par le gouvernement, mais aussi des inquiétudes croissantes concernant l’indépendance des médias publics. Certains craignent que l’exécutif ne cherche à exercer une influence accrue sur ces institutions.

Cette mobilisation de grande ampleur témoigne d’un climat politique tendu dans le pays, où les critiques contre le gouvernement se multiplient. Les organisateurs ont mis en avant la nécessité de défendre les institutions démocratiques et la transparence politique.

Le mouvement s’inscrit dans une tradition de manifestations importantes en République tchèque, la plaine de Letná ayant déjà été le théâtre de rassemblements massifs contre le pouvoir ces dernières années.

Alors que le gouvernement n’a pas encore réagi en détail à cette mobilisation, cette démonstration de force pourrait accentuer la pression politique sur Andrej Babiš et son administration, à un moment clé pour la stabilité du pays.