Robert Mueller, ancien patron du FBI et figure clé de l’enquête sur l’ingérence russe, est décédé

Robert Mueller, ancien directeur du FBI et ancien procureur spécial chargé d’enquêter sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, est décédé à l’âge de 81 ans, selon des informations rapportées samedi par le média MS Now.

D’après ce média, qui cite deux sources proches du dossier, Mueller est mort vendredi. Les circonstances de son décès n’ont pas été immédiatement précisées, et aucune confirmation officielle n’a été communiquée dans l’immédiat par les autorités américaines.

Figure respectée de l’appareil judiciaire américain, Robert Mueller a dirigé le FBI de 2001 à 2013, notamment pendant les années marquées par la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Il s’était forgé une réputation de rigueur et d’indépendance.

Il avait ensuite été nommé en 2017 procureur spécial chargé de superviser l’enquête sur une possible ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump, ainsi que sur d’éventuels liens entre la campagne du président et Moscou.

Son rapport, publié en 2019, n’avait pas établi de preuve d’une collusion criminelle entre l’équipe de campagne de Trump et la Russie, mais avait mis en lumière plusieurs tentatives d’entrave à la justice, sans toutefois conclure formellement à une infraction.

Le décès de Robert Mueller marque la disparition d’une figure centrale de la justice américaine contemporaine, dont le rôle dans des affaires majeures a profondément marqué la vie politique des États-Unis.