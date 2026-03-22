Ultimatum explosif : Trump menace de frapper les centrales iraniennes si le détroit d’Ormuz ne rouvre pas

Le président américain Donald Trump a lancé une menace directe contre l’Iran, promettant de frapper ses centrales électriques si Téhéran ne rouvre pas le détroit d’Ormuz dans un délai de 48 heures, marquant une nouvelle escalade majeure dans le conflit.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a averti que les États-Unis « frapperont et anéantiront » les installations énergétiques iraniennes, en commençant par les plus importantes, si le passage maritime stratégique n’est pas rouvert « complètement et sans menace ».

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, est aujourd’hui quasi paralysé par les tensions. Cette situation a déjà provoqué une flambée des prix de l’énergie, avec une hausse d’environ 35 % du gaz en Europe la semaine dernière.

Dans le même temps, le conflit s’intensifie sur le plan militaire. Selon des responsables israéliens, l’Iran a tiré pour la première fois des missiles à longue portée, élargissant considérablement la portée des menaces, potentiellement jusqu’à des capitales européennes.

Des frappes iraniennes ont également touché des zones proches d’installations sensibles en Israël, faisant des dizaines de blessés, tandis que des attaques ont visé une base américano-britannique, confirmant l’élargissement géographique des hostilités.

Cette montée des tensions intervient à peine un jour après que Donald Trump a évoqué la possibilité de mettre fin à la guerre, illustrant la volatilité extrême de la situation. Les menaces réciproques et les actions militaires renforcent les craintes d’un embrasement régional plus large.

Alors que la sécurité énergétique mondiale est directement menacée, la pression internationale s’accentue pour éviter une escalade incontrôlable. Mais à ce stade, les signaux envoyés par les différents acteurs laissent entrevoir un conflit encore loin de se stabiliser.