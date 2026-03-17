À quelques jours des élections législatives en Slovénie, des accusations d’ingérence étrangère viennent raviver les tensions politiques, après la révélation d’une visite présumée d’une société d’espionnage privée israélienne dans le pays.

Le Premier ministre sortant a dénoncé une possible implication de « services étrangers », alors que des informations font état de la présence en décembre de représentants de la société Black Cube, connue pour ses activités de renseignement privé.

Selon un collectif de journalistes et de militants, ces représentants auraient rencontré le chef de l’opposition, Janez Jansa, leader du parti conservateur SDS et favori dans les sondages. Parmi les personnalités citées figurent le PDG de l’entreprise, Dan Zorella, ainsi que Giora Eiland, ancien responsable israélien de la sécurité nationale.

L’Agence slovène de renseignement a confirmé la présence de membres de Black Cube sur le territoire, sans pouvoir établir formellement l’existence d’une rencontre avec Jansa. Ce dernier a fermement démenti toute interaction avec la société.

Cette affaire intervient dans un climat électoral tendu, où les enjeux dépassent la politique intérieure. Une victoire de Jansa pourrait en effet marquer un changement notable dans la position de la Slovénie sur le Moyen-Orient, son parti étant perçu comme plus favorable à Israël, contrairement au gouvernement actuel, proche des positions pro-palestiniennes.

L’absence de preuves formelles n’empêche pas les soupçons d’alimenter le débat public, à l’heure où la question des ingérences étrangères dans les processus démocratiques reste particulièrement sensible en Europe.

Ce nouvel épisode souligne les tensions croissantes autour de ce scrutin, dont l’issue pourrait redéfinir l’orientation diplomatique du pays, dans un contexte international déjà marqué par de fortes crispations géopolitiques.