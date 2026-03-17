Les États-Unis ont mené une série de frappes contre des navires soupçonnés de transporter de la drogue dans l’hémisphère occidental, causant la mort de 157 personnes présentées comme des membres ou affiliés d’organisations de narcotrafic, selon un responsable du Pentagone.

Depuis septembre 2025, l’armée américaine a conduit au moins 45 frappes dans les Caraïbes et le Pacifique Est, dans le cadre d’une campagne visant à perturber les réseaux de trafic de drogue. Au total, 47 embarcations qualifiées de « navires de narcotrafiquants » auraient été détruites.

Selon les autorités américaines, ces opérations ont eu un impact significatif sur les flux de drogue, avec une baisse estimée de 20 % du trafic maritime dans les Caraïbes et de 25 % dans le Pacifique Est.

Cette stratégie s’inscrit dans la politique de l’administration Trump, qui entend frapper directement les réseaux criminels à la source pour réduire l’approvisionnement en drogues illégales.

Cependant, ces frappes suscitent de vives critiques. Des juristes et certains élus démocrates remettent en question leur légalité, notamment en raison du recours à la force létale en dehors de zones de conflit déclaré.

Par ailleurs, les autorités américaines ont fourni peu de détails sur la nature des cargaisons interceptées, les quantités de drogue concernées ou l’identité des personnes tuées, alimentant les interrogations sur la transparence de ces opérations.

Si Washington met en avant leur efficacité opérationnelle, ces frappes soulèvent des enjeux juridiques et éthiques majeurs, dans un contexte où la lutte contre le narcotrafic prend une dimension de plus en plus militarisée.