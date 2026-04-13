Séoul se tourne vers le Kazakhstan pour sécuriser son pétrole face aux tensions au Moyen-Orient

La Corée du Sud est sur le point de conclure un accord stratégique avec le Kazakhstan afin de sécuriser ses approvisionnements en pétrole brut, dans un contexte de fortes perturbations énergétiques liées à la guerre au Moyen-Orient. L’annonce a été faite par le ministre sud-coréen de l’Industrie, qui évoque des avancées significatives dans les négociations.

« Il y a eu des progrès assez importants », a déclaré le ministre Kim Jung-kwan, précisant que les volumes et les détails de l’accord devraient être annoncés dans les prochains jours. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de diversification des sources d’approvisionnement énergétique de Séoul.

Plus tôt ce mois-ci, une délégation sud-coréenne, incluant le chef de cabinet présidentiel Kang Hoon-sik, s’est rendue au Kazakhstan pour sécuriser des livraisons de pétrole brut et de naphta. Cette démarche fait suite aux perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un passage clé pour les exportations énergétiques mondiales.

Malgré la distance géographique, les autorités sud-coréennes estiment que les délais de livraison depuis le Kazakhstan restent comparables à ceux des États-Unis, soit environ 50 à 60 jours. Ce facteur logistique renforce l’intérêt de Séoul pour cette alternative énergétique.

Très dépendante des importations, la Corée du Sud tire environ 70 % de son pétrole du Moyen-Orient. Afin de réduire cette vulnérabilité, le pays multiplie les accords : le mois dernier, il a également obtenu l’engagement des Émirats arabes unis pour la fourniture de 24 millions de barils de brut.

Cette stratégie illustre la volonté de Séoul de sécuriser ses approvisionnements dans un environnement géopolitique instable, où la diversification énergétique devient un impératif pour garantir la stabilité économique du pays.