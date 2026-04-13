La Turquie lance en Somalie sa première mission de forage offshore à l’étranger, un tournant énergétique stratégique

La Turquie a franchi une étape majeure dans sa stratégie énergétique en lançant sa première mission de forage en eaux profondes à l’étranger, au large de la Somalie. Le navire de forage turc « Cagri Bey » est arrivé au large de Mogadiscio pour entamer ce projet inédit.

Cette opération marque une avancée significative pour Ankara, qui cherche à renforcer son indépendance énergétique et à étendre son influence dans l’exploration pétrolière internationale. Le ministre turc de l’Énergie, Alparslan Bayraktar, a qualifié ce projet de « nouvelle ère » pour l’industrie pétrolière du pays.

Le forage prévu atteindra une profondeur de 7 500 mètres, ce qui en fera l’une des opérations offshore les plus profondes au monde. Les travaux devraient s’étendre sur environ dix mois, selon les autorités turques, avec des enjeux techniques et financiers considérables.

Du côté somalien, ce projet est accueilli comme une opportunité majeure de développement. Le ministre des Ressources minérales, Dahir Shire Mohamed, a salué un « jour historique » pour le pays, évoquant un nouvel espoir économique lié à l’exploitation de ses ressources naturelles.

Cette coopération illustre le renforcement des relations entre Ankara et Mogadiscio, dans un contexte où la Turquie multiplie les initiatives en Afrique. Au-delà des enjeux énergétiques, ce projet pourrait également avoir des retombées géopolitiques, en positionnant la Turquie comme un acteur de plus en plus influent dans la région.