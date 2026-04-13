Nouvelle-Zélande : après le passage du cyclone Vaianu, place au nettoyage et au retour des habitants

La Nouvelle-Zélande a entamé lundi des opérations de nettoyage dans l’île du Nord, après le passage du cyclone Vaianu qui a provoqué d’importantes perturbations mais sans faire de victimes. Les habitants évacués avant l’arrivée de la tempête ont progressivement été autorisés à regagner leurs domiciles.

Sur le terrain, les équipes d’intervention s’emploient à dégager les routes, enlever les arbres tombés et inspecter les zones à risque pour détecter d’éventuels glissements de terrain. Plusieurs axes routiers restent toutefois fermés, tandis que les compagnies d’électricité continuent de signaler des coupures dans certaines régions.

À Whakatane, l’une des zones les plus touchées, la maire par intérim Julie Jukes a décrit « les pires intempéries » qu’elle ait connues. Elle a toutefois souligné que l’essentiel restait l’absence de pertes humaines, malgré des dégâts matériels et des perturbations importantes.

Le Premier ministre Christopher Luxon a salué l’efficacité du dispositif d’urgence, estimant que la population s’était bien préparée et que la réponse des autorités avait été plus efficace que lors de catastrophes précédentes.

Selon le service météorologique national MetService, le cyclone s’est désormais éloigné vers l’est de l’île du Nord. Seules des alertes liées à de fortes houles océaniques restaient en vigueur lundi matin le long des côtes sud.

Si la situation s’améliore, les autorités appellent à la prudence dans les zones encore affectées, alors que les opérations de remise en état se poursuivent pour rétablir les infrastructures et les services essentiels.