Royaume-Uni : feu vert militaire pour intercepter les pétroliers de la « flotte secrète » russe

Le Royaume-Uni a autorisé ses forces armées à arraisonner des navires soupçonnés d’appartenir à la « flotte secrète » russe, utilisée pour contourner les sanctions occidentales sur les exportations de pétrole.

Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé cette décision, marquant un durcissement de la stratégie britannique face à Moscou.

Ces pétroliers, souvent opérant sous des pavillons de complaisance ou des identités dissimulées, permettraient à la Russie de continuer à écouler son pétrole sur les marchés internationaux malgré les restrictions.

L’objectif de Londres est de perturber ces opérations et de limiter les revenus énergétiques qui financent la guerre en Ukraine.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large en Europe, où plusieurs pays intensifient leurs efforts pour identifier et bloquer ces navires.

Des opérations similaires ont déjà été menées, notamment avec l’interception de pétroliers suspects en mer, illustrant une coopération croissante entre alliés européens.

Cette escalade souligne la volonté des pays occidentaux de renforcer l’application des sanctions contre la Russie, en ciblant directement ses capacités d’exportation.

Elle comporte toutefois des risques, notamment en matière de tensions maritimes et de sécurité internationale, dans un contexte géopolitique déjà particulièrement instable.