États-Unis : Kristi Noem entame une tournée comme envoyée spéciale après son limogeage

L’ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem a entamé une tournée en Amérique latine dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’envoyée spéciale chargée de lutter contre les cartels de la drogue.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’initiative américaine dite « Bouclier des Amériques », visant à renforcer la coopération régionale contre le trafic de stupéfiants.

Kristi Noem, récemment écartée de son poste par le président Donald Trump, occupe désormais un rôle plus restreint au sein de l’administration.

Au cours de sa tournée, elle a notamment rencontré le président équatorien Daniel Noboa, qui lui a remis une distinction honorifique.

Elle était accompagnée de son conseiller Corey Lewandowski, figure proche de Donald Trump, bien que ce dernier ne rejoigne pas officiellement le département d’État.

Selon des responsables américains, Noem dépend désormais du secrétaire d’État adjoint Christopher Landau et non plus directement de la Maison-Blanche.

Cette réaffectation marque un repositionnement politique pour l’ancienne gouverneure du Dakota du Sud, autrefois considérée comme une alliée de premier plan du président américain.

Sa mission vise à maintenir l’engagement des États-Unis dans la lutte contre les réseaux criminels transnationaux, tout en illustrant les ajustements internes au sein de l’administration Trump.