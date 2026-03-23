Les autorités tchèques enquêtent sur un incendie survenu dans une usine de défense à Pardubice, examinant notamment une possible implication d’intérêts russes dans ce qui est considéré comme un acte délibéré.

L’incident, survenu vendredi, a touché une installation de l’entreprise LPP, spécialisée dans la production de drones, notamment destinés à l’Ukraine. La police a indiqué privilégier la piste criminelle.

Selon des médias locaux, un groupe anonyme a revendiqué l’incendie dans des courriels adressés à la presse, affirmant agir en opposition à la production d’armes pour Israël.

Malgré cette revendication, les autorités et l’entreprise n’excluent pas d’autres pistes, dont une éventuelle implication liée à la Russie, dans un contexte de tensions accrues autour du soutien militaire à l’Ukraine.

LPP a confirmé coopérer avec les enquêteurs pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et ses éventuelles motivations.

Cette affaire s’inscrit dans un climat de préoccupations croissantes en Europe concernant des actes de sabotage visant des infrastructures stratégiques ou liées à l’industrie de défense.

Aucun bilan humain n’a été mentionné à ce stade, mais l’enquête se poursuit pour établir les responsabilités et évaluer les conséquences de cet incendie.