Leonid Radvinsky, propriétaire d’OnlyFans, est décédé à 43 ans

Leonid Radvinsky, milliardaire américano-ukrainien et propriétaire majoritaire de la plateforme OnlyFans, est décédé à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer, a annoncé l’entreprise.

Discret et peu médiatisé, Radvinsky avait racheté en 2018 Fenix International, la société mère d’OnlyFans, au fondateur britannique Tim Stokely. Il en était depuis le principal actionnaire et siégeait au conseil d’administration.

Sous sa direction, OnlyFans s’est transformé en un phénomène mondial centré sur les contenus pour adultes, attirant plus de 300 millions d’utilisateurs et générant plus d’un milliard de dollars de revenus annuels. Le modèle économique, basé sur des abonnements payants et une commission de 20 % prélevée par la plateforme, a profondément marqué l’industrie du contenu en ligne.

La popularité du site a explosé durant la pandémie de Covid-19, avec un afflux massif de créateurs et d’utilisateurs, contribuant à redéfinir les rapports entre créateurs de contenu et public.

La disparition de Radvinsky soulève désormais des interrogations sur l’avenir de l’entreprise. Ses parts dans Fenix International sont détenues depuis 2024 par une structure fiduciaire, le LR Fenix Trust, ce qui pourrait compliquer toute décision stratégique à court terme.

Selon les estimations de Forbes, sa fortune s’élevait à environ 4,7 milliards de dollars. OnlyFans explorait récemment la possibilité de céder une participation majoritaire à un fonds d’investissement, dans une opération valorisant la société à environ 5,5 milliards de dollars.

En parallèle de ses activités dans l’univers des plateformes numériques, Radvinsky dirigeait également un fonds de capital-risque spécialisé dans les technologies.

Né en Ukraine et ayant grandi à Chicago, il laisse derrière lui une entreprise devenue l’une des plus influentes de l’économie numérique contemporaine.