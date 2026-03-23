Allemagne : Merz veut accélérer les réformes après un revers électoral pour sa coalition

Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé vouloir accélérer les réformes économiques et sociales après les élections régionales du week-end, marquées par une défaite significative de ses partenaires sociaux-démocrates.

La CDU conservatrice de Merz a remporté la région de Rhénanie-Palatinat, mettant fin à plus de trois décennies de domination du Parti social-démocrate (SPD), un revers majeur pour la coalition au pouvoir.

Ce résultat fragilise le SPD, désormais plongé dans un débat interne sur les responsabilités de cet échec électoral, alors que ses dirigeants tentent de contenir la crise politique.

Face à cette situation, Friedrich Merz a affirmé sa volonté d’accélérer les réformes promises, notamment en matière de fiscalité, de système de santé et de protection sociale.

Le chancelier cherche ainsi à reprendre l’initiative politique et à consolider sa majorité, dans un contexte où les tensions au sein de la coalition pourraient s’intensifier.

Ces élections régionales sont perçues comme un signal d’alerte pour le gouvernement, révélant un mécontentement d’une partie de l’électorat et une recomposition du paysage politique allemand.

Dans les prochaines semaines, la capacité de Merz à maintenir l’unité de sa coalition tout en poursuivant son agenda réformateur sera déterminante pour la stabilité politique du pays.