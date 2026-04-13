Oman ouvre cinq nouveaux blocs pétroliers et gaziers pour attirer les investisseurs

Le Oman a lancé un appel d’offres international portant sur cinq blocs d’exploration pétrolière et gazière, dans le but de renforcer ses capacités de production et d’attirer de nouveaux investissements étrangers. L’annonce a été faite par le ministère de l’Énergie, selon l’agence de presse officielle.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du sultanat visant à développer davantage ses ressources en hydrocarbures, un secteur clé de son économie. En ouvrant ces blocs à la concurrence internationale, Mascate espère dynamiser l’exploration et stimuler l’activité énergétique dans un contexte de forte demande mondiale.

Les entreprises intéressées peuvent soumettre leur candidature dès à présent, avec une période d’inscription ouverte jusqu’au 30 septembre. Le processus de sélection reposera sur une évaluation technique et financière des offres, selon les précisions fournies par les autorités.

L’appel d’offres intervient alors que les marchés énergétiques restent marqués par une forte volatilité, notamment en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans ce contexte, Oman cherche à consolider sa position en tant que producteur fiable et à sécuriser de nouvelles sources de revenus.

Les résultats de cet appel d’offres seront annoncés après l’examen des propositions soumises. Ils pourraient marquer une nouvelle étape dans le développement du secteur énergétique omanais et renforcer l’attractivité du pays auprès des grands acteurs internationaux.