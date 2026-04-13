États-Unis : le démocrate Eric Swalwell sous pression pour démissionner après des accusations d’agression sexuelle

Le représentant démocrate Eric Swalwell fait face à une pression croissante pour quitter le Congrès, après des accusations d’agression sexuelle jugées « graves » et « crédibles » par certains de ses anciens collaborateurs et plusieurs élus de son propre camp. Ces appels interviennent alors qu’il est également considéré comme favori dans la course au poste de gouverneur de Californie.

Plus de 50 anciens membres de son équipe ont signé une lettre ouverte demandant sa démission immédiate du Congrès ainsi que son retrait de la campagne électorale. Ils estiment que le maintien de Swalwell en fonction constitue « une insulte » envers ceux qui ont travaillé à ses côtés, tant que les accusations n’ont pas été pleinement éclaircies.

Plusieurs figures démocrates, dont Pramila Jayapal, Ro Khanna et Eugene Vindman, ont également publiquement appelé à son départ lors d’interventions télévisées. Cette prise de position collective marque une fracture au sein du Parti démocrate sur la gestion de cette affaire.

Les accusations ont été révélées par plusieurs médias américains, dont le San Francisco Chronicle et CNN, citant une ancienne employée du bureau de circonscription de Swalwell. Celle-ci affirme avoir été victime de deux relations sexuelles non consenties.

Le principal intéressé nie les faits, tandis que des enquêtes ont été ouvertes, notamment par les autorités fédérales et le procureur de Manhattan. L’affaire pourrait avoir des répercussions politiques majeures, alors que des procédures d’expulsion ont déjà été évoquées dans des cas similaires impliquant des élus accusés d’inconduite.

Dans un contexte de tolérance zéro affichée sur les questions de violences sexuelles, la pression politique et médiatique continue de monter autour d’Eric Swalwell, dont l’avenir au Congrès apparaît désormais incertain.