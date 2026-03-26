Minéraux critiques : la France intéressée par les investissements australiens

La France fait partie des pays prêts à investir dans les projets australiens liés aux minéraux critiques, essentiels pour les technologies modernes et la transition énergétique.

Selon le ministre australien des Ressources, ces investissements visent à sécuriser l’approvisionnement en matières premières stratégiques, telles que les terres rares, indispensables notamment aux batteries, aux véhicules électriques et aux industries de défense.

L’Australie, riche en ressources naturelles, cherche à renforcer ses partenariats avec des pays disposant d’industries avancées, dans un contexte de compétition mondiale accrue pour ces matériaux.

Cet intérêt s’inscrit également dans la dynamique impulsée par un accord-cadre entre Canberra et les États-Unis, destiné à structurer les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Pour Paris, cet engagement représente une opportunité de réduire sa dépendance à certains fournisseurs, notamment en diversifiant ses sources d’approvisionnement.

Le gouvernement australien a toutefois averti que le développement de cette industrie nécessitera un soutien sur le long terme, pouvant s’étendre sur plusieurs décennies.

Cette coopération potentielle illustre les enjeux stratégiques croissants autour des ressources naturelles, devenues un levier central dans les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.

Elle souligne également l’importance pour les grandes économies de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement dans un contexte international de plus en plus incertain.