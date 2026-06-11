Migrants : le pape Léon XIV met en garde contre “l’indifférence qui tue” lors d’une visite aux Canaries

Le pape Léon XIV a dénoncé avec force l’indifférence des dirigeants face aux décès de migrants, estimant que l’histoire jugera sévèrement ceux qui ignorent ces drames humains. Ses déclarations ont été faites lors d’une rencontre avec des organisations humanitaires au port d’Arguineguín, sur l’île de Grande Canarie, dans le cadre de son voyage apostolique.

Le souverain pontife a appelé à la mise en place de voies migratoires légales et sûres, ainsi qu’à un traitement plus humain des personnes en situation de migration. Il a insisté sur la nécessité de ne pas détourner le regard face aux naufrages et aux pertes humaines qui se multiplient en Méditerranée et sur les routes atlantiques.

Au cours de sa visite, le pape a également entendu les témoignages de migrants et de sauveteurs, évoquant des récits marqués par la souffrance, la peur et parfois la survie après des traversées particulièrement dangereuses. Ces échanges ont occupé une place centrale dans son déplacement.

Les îles Canaries font face depuis plusieurs années à une forte pression migratoire, devenant l’un des principaux points d’entrée vers l’Europe. En 2024, l’archipel a enregistré un nombre record d’arrivées de migrants, et plus de 3 000 décès ont été recensés en 2025 selon les données citées.

Le pape a estimé que ces tragédies répétées ne peuvent être considérées comme de simples conséquences inévitables des migrations, mais comme des échecs collectifs des politiques internationales. Il a exhorté les gouvernements à agir de manière coordonnée pour prévenir les pertes humaines en mer.

Cette prise de position s’inscrit dans la continuité des appels répétés du Vatican en faveur d’une politique migratoire plus humaine. Elle intervient alors que la question des migrations continue de diviser profondément les États européens, notamment sur les enjeux de contrôle des frontières et de solidarité entre pays.