Marco Rubio en tournée caribéenne pour renforcer la stratégie américaine face à Cuba et au Venezuela

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rend cette semaine auprès des dirigeants des pays caribéens à Saint-Kitts-et-Nevis, où il doit aborder des questions de sécurité régionale, de lutte contre la migration irrégulière et le trafic de drogue, a annoncé lundi le département d’État. Cette visite s’inscrit dans une offensive diplomatique plus large de Washington visant à accroître la pression sur Cuba et le Venezuela, deux des principaux points de tension dans les relations entre les États-Unis et leurs voisins latino-américains.

Au cours de ses entretiens prévus mercredi avec les membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), qui regroupe 15 États et cinq membres associés, Rubio devrait réaffirmer l’engagement des États-Unis à travailler avec la région pour « renforcer la stabilité et la prospérité dans notre hémisphère », selon un communiqué du porte-parole Tommy Pigott. Les discussions porteront également sur la croissance économique, la santé et la sécurité énergétique, domaines jugés essentiels par Washington pour contrer les défis communs.

La tournée intervient quelques semaines après une opération militaire américaine spectaculaire qui a mené à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse début janvier, déclenchant la mise en place d’un gouvernement intérimaire à Caracas soutenu par Washington. Depuis lors, l’administration américaine multiplie les mesures destinées à orienter Caracas vers des réformes, notamment en encourageant une plus grande ouverture du secteur pétrolier aux entreprises américaines.

Dans le même temps, les États-Unis ont intensifié la pression économique sur Cuba, notamment en bloquant l’acheminement de pétrole vers l’île, ce qui aggrave une crise énergétique déjà profonde. Washington exhorte La Havane à entamer des négociations pour atténuer la détérioration des conditions humanitaires, tout en réaffirmant sa volonté de coopération avec les pays caribéens pour faire face aux défis régionaux.

Marco Rubio, fils d’exilés cubains et figure influente des campagnes de pression menées par l’administration Trump contre les régimes de gauche en Amérique latine, cherche ainsi à consolider les alliances dans la Caraïbe et à aligner les partenaires régionaux sur les priorités politiques et sécuritaires de Washington.