Liban : une frappe israélienne tue trois journalistes, versions contradictoires sur les circonstances

Une frappe israélienne contre un véhicule dans le sud du Liban a coûté la vie à trois journalistes, selon la chaîne libanaise Al Manar, dans un contexte d’escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah sur fond de conflit régional.

Parmi les victimes figurent le journaliste Ali Shaib, affilié à Al Manar, ainsi que la journaliste Fatima Ftouni, qui travaillait pour Al Mayadeen. Le ministre libanais de l’Information a ensuite confirmé la mort d’une troisième personne, le caméraman Mohammed Ftouni, frère de la journaliste, également présent dans le véhicule ciblé.

L’armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe dans la zone, affirmant avoir « éliminé » Ali Shaib, qu’elle décrit comme un membre d’une unité de renseignement du Hezbollah. Selon Israël, il aurait fourni des informations sur les positions de ses soldats dans le sud du Liban et participé à des activités d’incitation.

Toutefois, le communiqué israélien ne mentionne pas les autres victimes et ne fournit pas de preuves pour étayer les accusations portées contre le journaliste. Ces déclarations contrastent avec celles des médias libanais, qui présentent les victimes comme des journalistes exerçant leur profession.

Cet incident illustre les risques croissants auxquels sont confrontés les journalistes dans les zones de conflit, où la distinction entre civils et combattants est souvent contestée. Il s’inscrit dans une intensification des frappes et des affrontements le long de la frontière libano-israélienne.

Alors que les tensions régionales continuent de s’aggraver, cet épisode pourrait susciter de nouvelles réactions internationales et raviver les inquiétudes concernant la protection des civils et des professionnels de l’information dans les zones de guerre.