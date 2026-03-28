Gaza : trois Palestiniens tués dans des frappes israéliennes malgré un cessez-le-feu en vigueur

Trois Palestiniens ont été tués samedi dans la bande de Gaza lors de deux frappes aériennes distinctes menées par l’armée israélienne, selon des responsables de la santé et des sources médicales locales. Ces violences interviennent malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis, en vigueur depuis plus de cinq mois.

Selon les autorités sanitaires palestiniennes, un homme a été tué dans une frappe visant un véhicule à Khan Younès, dans le sud du territoire. Dans un second incident, deux frères adultes ont perdu la vie à Shuja’iyya, un quartier situé à l’est de la ville de Gaza, d’après des médecins sur place.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement réagi à ces frappes ni répondu aux sollicitations concernant ces opérations. L’absence de commentaire officiel laisse planer des incertitudes sur les circonstances exactes des attaques.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre avec le Hamas, plus de 680 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Ce bilan s’ajoute aux plus de 72 000 morts recensés depuis le début du conflit en octobre 2023, témoignant de la persistance d’un niveau élevé de violence.

Ces frappes surviennent dans un contexte régional particulièrement tendu. Israël est engagé parallèlement dans un conflit contre l’Iran aux côtés des États-Unis, tout en poursuivant des opérations contre le Hezbollah au Liban, où ses forces ont pénétré dans le sud du pays.

La poursuite de ces attaques malgré la trêve en place souligne la fragilité du cessez-le-feu et les difficultés à contenir les violences. Elle alimente également les inquiétudes quant à une reprise plus large des hostilités dans la bande de Gaza.