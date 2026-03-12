L’Espagne rappelle définitivement son ambassadeur en Israël

L’Spain a décidé de rappeler définitivement son ambassadeur en Israel, accentuant la crise diplomatique entre les deux pays sur fond de désaccords concernant le conflit au Moyen-Orient.

L’ambassadeur avait déjà été rappelé à Madrid en septembre dernier, dans un contexte de tensions liées à la décision espagnole d’interdire aux avions et aux navires transportant des armes destinées à Israël d’utiliser ses ports ou son espace aérien.

Cette mesure avait été prise en réaction à l’offensive militaire israélienne dans la Gaza Strip, déclenchée en octobre 2023, et avait suscité une vive réaction de la part du gouvernement israélien.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, avait alors dénoncé la position de l’Espagne, la qualifiant d’antisémite.

Dans un communiqué publié au Journal officiel, le ministère espagnol des Affaires étrangères a annoncé la suppression du poste d’ambassadeur à Tel Aviv. L’ambassade d’Espagne dans la ville sera désormais dirigée par un chargé d’affaires pour une durée indéterminée.

Cette décision intervient alors que les tensions se sont encore aggravées entre Madrid et Tel-Aviv en raison de l’opposition de l’Espagne aux frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.