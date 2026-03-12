Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s’est rapproché mercredi d’une majorité au Parlement après la décision d’une députée de l’opposition de rejoindre les rangs du Parti libéral au pouvoir.

La députée Lori Idlout, élue du territoire arctique du Nunavut et membre du New Democratic Party, a annoncé qu’elle siégerait désormais avec les libéraux à la House of Commons of Canada.

Cette défection est la quatrième depuis novembre dernier en faveur du parti au pouvoir. Elle porte le nombre de sièges détenus par les libéraux à 170 sur les 343 que compte la chambre, soit seulement deux de moins que la majorité absolue.

Depuis les élections d’avril dernier, le gouvernement libéral dirige le pays en situation de minorité et doit compter sur le soutien d’autres partis pour faire adopter des textes importants, notamment le budget.

Mark Carney a affirmé qu’une majorité parlementaire lui permettrait d’agir plus efficacement face aux mesures commerciales imposées par le président américain Donald Trump, notamment les droits de douane qui affectent l’économie canadienne.

Des élections partielles doivent se tenir le 13 avril dans trois circonscriptions vacantes. Si les libéraux remportent au moins deux de ces sièges, le gouvernement pourrait obtenir une majorité et consolider son pouvoir jusqu’aux prochaines élections prévues d’ici octobre 2029.