Le président de Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré mercredi que la guerre en Iran devait cesser rapidement afin d’éviter que l’ensemble du Moyen-Orient ne soit entraîné dans un conflit plus large.

S’exprimant devant des parlementaires à Ankara, il a appelé à privilégier la voie diplomatique pour mettre fin aux combats. « Il faut mettre fin à cette guerre avant qu’elle ne s’étende et que toute la région ne soit plongée dans le chaos », a-t-il déclaré.

Selon Ankara, les systèmes de défense aérienne de l’NATO ont intercepté la semaine dernière deux missiles iraniens se dirigeant vers le sud de la Turquie, une zone où se trouvent des bases aériennes et radars utilisés par l’alliance et les United States.

Le dirigeant turc a affirmé que son gouvernement agissait avec prudence afin de protéger la sécurité nationale et qu’il maintenait des contacts avec différentes parties pour tenter de favoriser une solution diplomatique au conflit.

La Turquie avait auparavant proposé une médiation entre les camps opposés avant le début des frappes américano-israéliennes contre l’Iran. Depuis, Recep Tayyip Erdoğan a régulièrement appelé à un cessez-le-feu tout en prévenant qu’Ankara répondrait à toute menace visant son territoire.

Le chef du principal parti d’opposition turc, Özgür Özel, a cependant critiqué la position du gouvernement. Selon lui, Ankara évite de nommer directement le président américain Donald Trump afin de préserver leurs relations personnelles, ce qui, d’après lui, revient à ne pas condamner clairement les actions militaires menées dans le conflit.