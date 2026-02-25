Les États-Unis proposeront des services de passeport dans une colonie de West Bank

Les États-Unis fourniront cette semaine des services consulaires de délivrance de passeports directement dans une colonie israélienne de Cisjordanie, une première selon des responsables américains cités par Reuters. Cette initiative marque un changement notable dans la manière dont Washington organise ses services pour les citoyens américains vivant dans les territoires occupés.

L’opération doit notamment concerner la colonie d’Efrat et s’inscrit dans un dispositif plus large qui prévoit des services similaires à Ramallah, à Beitar Illit et dans d’autres localités israéliennes. L’ambassade américaine en Israël supervise ces démarches.

La plupart des pays considèrent les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales au regard du droit international relatif aux occupations militaires. Israël rejette cette qualification et certains responsables politiques de droite militent ouvertement pour l’annexion du territoire.

Les Palestiniens revendiquent la Cisjordanie, aux côtés de Gaza et de Jérusalem-Est, pour l’établissement d’un futur État indépendant. La décision américaine intervient alors que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a récemment approuvé des mesures visant à renforcer le contrôle israélien sur la Cisjordanie.

Cette évolution pourrait raviver les tensions diplomatiques autour du statut des colonies et du rôle des États-Unis dans le processus israélo-palestinien.