Des ONG saisissent la Cour suprême israélienne pour contester des suspensions à Gaza Strip

Des organisations humanitaires ont saisi la Cour suprême d’Israël afin de contester des décisions administratives qui pourraient entraîner la suspension des activités de dizaines d’ONG opérant dans la bande de Gaza, selon des informations rapportées par Reuters.

Au total, 37 organisations risquent de voir leurs opérations interrompues dans les prochains jours. Les requérants estiment que ces mesures compromettent l’acheminement de l’aide dans un territoire déjà fortement affecté par deux années d’offensives et par une crise humanitaire persistante.

Au cœur du litige figure une réglementation israélienne imposant de nouvelles conditions concernant la nomination et l’approbation du personnel des ONG. Des responsables humanitaires affirment que ces exigences soulèvent des préoccupations en matière de sécurité pour les travailleurs sur le terrain et pourraient retarder la distribution de l’aide.

Les autorités israéliennes soutiennent que ces règles visent à renforcer les contrôles dans un contexte de sécurité sensible. Les organisations requérantes demandent à la Cour de suspendre l’application des décisions en attendant un examen approfondi.

La décision de la Cour suprême pourrait avoir des répercussions majeures sur la continuité des opérations humanitaires à Gaza, où des millions de personnes dépendent de l’aide internationale pour l’accès à la nourriture, aux soins médicaux et aux services essentiels.