Le gouvernement britannique va publier les dossiers de vérification concernant Prince Andrew

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il rendrait publics les dossiers de vérification des antécédents concernant l’ancien prince Andrew dans le cadre de son rôle passé d’envoyé spécial pour le commerce, répondant ainsi à des demandes croissantes de transparence de la part des parlementaires.

Plusieurs élus ont réclamé la divulgation des documents afin de clarifier les contrôles effectués lorsqu’il représentait le Royaume-Uni à l’étranger. Certains ont également appelé à revoir les protections et privilèges accordés aux membres de la famille royale dans l’exercice de fonctions officielles.

Un ministre a vivement critiqué Andrew Mountbatten-Windsor, le qualifiant de « grossier, prétentieux et arrogant », dans un contexte de controverse persistante autour de ses activités passées et de ses liens avec des personnalités controversées.

Aucune date précise n’a toutefois été fixée pour la publication des documents, les autorités invoquant l’existence d’une enquête policière en cours qui pourrait influencer le calendrier.

Cette décision intervient alors que la monarchie britannique fait face à une pression accrue pour renforcer la transparence et la responsabilité concernant les activités publiques de ses membres.