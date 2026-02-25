Le Mexique envisage des poursuites après des propos d’Elon Musk visant la présidente Claudia Sheinbaum

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré envisager des poursuites judiciaires après qu’Elon Musk a publié un message sur le réseau social X suggérant qu’elle aurait des liens avec des cartels de la drogue, selon des informations rapportées par Reuters.

Le commentaire du milliardaire est intervenu dans un contexte de tensions accrues au Mexique après la mort du chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, Nemesio Oseguera, alias « El Mencho », lors d’une opération militaire. Les autorités mexicaines ont intensifié leur offensive contre les groupes criminels, déclenchant une vague de violences dans plusieurs États.

Claudia Sheinbaum a rejeté fermement les accusations, les qualifiant d’infondées. Elle a indiqué que son gouvernement examinait les options juridiques possibles, tout en soulignant que toute action en justice devrait tenir compte des lois américaines très protectrices en matière de liberté d’expression.

Le parti au pouvoir, MORENA, a également critiqué l’usage des réseaux sociaux par Elon Musk, estimant que des déclarations de ce type pouvaient alimenter la désinformation et nuire aux relations bilatérales.

Cette controverse intervient dans un climat déjà tendu entre Mexico et Washington, alors que la lutte contre les cartels et la sécurité régionale figurent parmi les priorités des deux pays.