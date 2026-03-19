Le narcotrafiquant Rafael Caro Quintero en négociations avec la justice américaine

Le narcotrafiquant mexicain Rafael Caro Quintero est actuellement en discussions avec la justice américaine en vue d’un possible accord de plaidoyer, selon des sources judiciaires.

Ancien cofondateur du cartel de Guadalajara, Caro Quintero est une figure historique du narcotrafic. Il avait été condamné au Mexique pour le meurtre d’un agent de la DEA en 1985, une affaire qui avait profondément marqué les relations entre les États-Unis et le Mexique.

Après avoir échappé à la justice pendant plusieurs années, il a été arrêté puis transféré aux États-Unis en 2025, où il est poursuivi pour trafic de drogue et autres charges liées au crime organisé.

Les négociations en cours pourraient permettre d’éviter un procès long et complexe. Le ministère américain de la Justice a d’ores et déjà indiqué qu’il ne requerrrait pas la peine de mort dans cette affaire, ouvrant la voie à un éventuel accord.

Un plaidoyer de culpabilité pourrait inclure des aveux et une coopération avec les autorités, en échange d’une réduction de peine. Toutefois, aucun accord n’a encore été finalisé à ce stade.

Cette procédure est suivie de près, tant en raison du profil du suspect que de son rôle dans l’histoire du narcotrafic international. Elle pourrait également fournir des informations précieuses sur les réseaux criminels opérant entre l’Amérique latine et les États-Unis.