États-Unis : un Mexicain de 19 ans meurt en détention dans un centre de l’ICE

Un jeune Mexicain de 19 ans est décédé dans un centre de détention des services d’immigration américains, a annoncé l’agence fédérale, relançant les inquiétudes sur les conditions de détention des migrants.

Identifié comme Royer Perez Jimenez, il était détenu dans un centre du comté de Glades, en Floride, lorsqu’il a été retrouvé inconscient tôt le matin. Les agents ont tenté de le réanimer pendant plusieurs minutes, sans succès.

Selon les premières informations communiquées par les autorités, la piste d’un suicide est privilégiée, bien que la cause officielle du décès fasse toujours l’objet d’une enquête.

Le jeune homme avait été placé en détention après son arrestation pour fraude liée à une usurpation d’identité et résistance à un agent. Il était entré une première fois aux États-Unis en 2022 avant d’être expulsé, puis serait revenu illégalement sur le territoire.

Ce décès intervient dans un contexte préoccupant. Selon les chiffres de l’ICE, au moins douze migrants sont morts en détention fédérale depuis le début de l’année. L’an dernier, 31 décès avaient été recensés, un niveau inédit depuis deux décennies.

Cette affaire ravive les critiques des organisations de défense des droits humains, qui dénoncent régulièrement les conditions de détention et le suivi médical dans ces centres, notamment sous l’administration de Donald Trump.

Elle pourrait également relancer le débat politique sur la politique migratoire américaine et sur la gestion des centres de rétention, déjà au cœur de nombreuses controverses.