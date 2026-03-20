Les États-Unis excluent toute préparation d’une invasion de Cuba malgré les tensions

L’armée américaine ne se prépare pas à une invasion de Cuba ni à une prise de contrôle militaire de l’île, a affirmé un haut responsable militaire devant des parlementaires, dans un contexte de tensions croissantes en Amérique latine.

Le général Francis Donovan, à la tête du commandement Sud, a précisé que les forces américaines n’étaient engagées dans aucun exercice ni plan opérationnel visant Cuba. Cette mise au point intervient alors que certaines déclarations politiques récentes avaient alimenté les spéculations sur un possible durcissement de la posture américaine.

Les États-Unis restent toutefois vigilants et prêts à intervenir en cas de menace contre leurs intérêts dans la région. L’armée se tient notamment prête à défendre l’ambassade américaine à La Havane, à sécuriser la base stratégique de Guantanamo et à faire face à un éventuel afflux migratoire en provenance de l’île.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte plus large de politique étrangère musclée sous l’administration de Donald Trump, qui a renforcé les opérations antidrogue et les partenariats sécuritaires avec plusieurs pays d’Amérique latine.

Les propos du président américain, évoquant récemment la possibilité de « prendre Cuba sous une forme ou une autre », avaient suscité des inquiétudes quant à une possible escalade militaire.

Malgré cela, les autorités militaires cherchent à rassurer en soulignant que la stratégie actuelle repose avant tout sur des moyens diplomatiques, économiques et sécuritaires, plutôt que sur une intervention armée directe.