L’armée américaine entame le retrait de sa principale base dans le nord-est de la Syrie, selon des sources

Les forces américaines ont commencé lundi à se retirer de leur plus grande base dans le nord-est de la Syrie, selon deux sources militaires et sécuritaires syriennes citées par Reuters. Ce mouvement s’inscrirait dans un retrait plus large alors que le gouvernement syrien, allié des États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique, consolide son contrôle sur certaines zones.

Des dizaines de camions, dont plusieurs transportant des véhicules blindés, ont quitté la base de Qasrak, située dans la province de Hassaké, tôt lundi matin, selon des témoins. Des images vérifiées par Reuters montrent ces convois circulant sur une autoroute à la périphérie de Qamishli, en direction de la région du Kurdistan irakien.

Le Commandement central américain (Centcom) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Ni le ministère syrien de la Défense ni les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliées kurdes de Washington, n’ont réagi dans l’immédiat.

Un retrait complet de Qasrak laisserait toutefois à la coalition internationale dirigée par les États-Unis une présence à la base de Rmelan, également connue sous le nom de Kharab al-Jir, près de la frontière irakienne. Qasrak constitue un centre névralgique des opérations contre l’État islamique en Syrie.

Les troupes américaines sont déployées dans le nord-est syrien depuis plus d’une décennie, en partenariat avec les FDS à majorité kurde, dans le cadre de la lutte contre l’organisation djihadiste. Un redéploiement ou une réduction significative de leur présence pourrait modifier l’équilibre sécuritaire dans une région marquée par des tensions persistantes entre acteurs locaux et puissances étrangères.