La Chine condamne les attaques visant les pays du Golfe

La Chine a déclaré mercredi « désapprouver » les attaques visant plusieurs pays du Golfe, appelant à la retenue alors que les tensions militaires s’intensifient au Moyen-Orient.

Lors d’un point de presse à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a exprimé l’inquiétude de son gouvernement face à l’escalade des violences dans la région.

« La Chine désapprouve les attaques contre les pays du Golfe », a déclaré le responsable, appelant toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue afin d’éviter une aggravation du conflit.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, marqué par des attaques et des explosions signalées dans plusieurs pays de la région, alors que le conflit impliquant l’Iran et Israël continue de s’intensifier.

Pékin appelle régulièrement à une désescalade et insiste sur la nécessité de préserver la stabilité régionale, notamment dans une zone stratégique pour l’approvisionnement énergétique mondial.