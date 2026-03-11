Le Kremlin a affirmé mercredi que des spécialistes britanniques avaient été impliqués dans une frappe de missiles ukrainienne contre la ville russe de Briansk, accusant Londres d’avoir contribué à l’attaque menée avec des missiles de croisière Storm Shadow.

Selon les autorités régionales russes, la frappe survenue mardi a fait au moins six morts et 37 blessés parmi les civils. Le gouverneur de la région a dénoncé une « attaque terroriste au missile », sans préciser la cible exacte visée.

De son côté, l’Ukraine affirme avoir frappé une installation industrielle stratégique produisant des composants de missiles. Kiev soutient que l’objectif était une infrastructure militaire liée à l’effort de guerre russe.

Interrogé sur une éventuelle riposte de Moscou, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré que la Russie prendrait en compte l’implication britannique dans ses décisions futures. Selon lui, le tir de ces missiles n’aurait pas été possible sans l’aide de spécialistes du Royaume-Uni.

« Il est évident que le lancement de ces missiles était impossible sans l’intervention de spécialistes britanniques », a affirmé Dmitry Peskov devant les journalistes, soulignant que Moscou « en tiendrait compte » dans l’évaluation de la situation.

Cette nouvelle accusation intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux, accusés par Moscou de soutenir militairement Ukraine depuis le début du conflit.