Iran : Trump suspend les frappes sur les infrastructures énergétiques et mise sur la voie diplomatique

Le président américain Donald Trump a annoncé suspendre les frappes envisagées contre le réseau électrique iranien, évoquant des discussions « constructives » en cours entre Washington et Téhéran.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a indiqué avoir ordonné le report de toute action militaire visant les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, afin de laisser une chance aux négociations.

Cette décision intervient après une montée des tensions, marquée par des menaces iraniennes de représailles contre des installations électriques israéliennes et des infrastructures alimentant des bases américaines dans le Golfe.

Le président américain a affirmé que des échanges récents avec l’Iran avaient été « très bons et productifs », laissant entrevoir la possibilité d’un règlement plus large des hostilités au Moyen-Orient.

Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours, dans un contexte où les risques d’escalade militaire restent élevés.

L’annonce a immédiatement eu un impact sur les marchés financiers : le dollar a reculé tandis que les actions ont progressé, signe d’un regain d’optimisme des investisseurs face à une possible désescalade.

Cette pause stratégique souligne l’équilibre fragile entre pression militaire et ouverture diplomatique, alors que les grandes puissances cherchent à éviter un embrasement régional aux conséquences globales.