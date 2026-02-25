Le parti d’opposition hongrois de centre-droit Tisza a creusé l’écart avec le Fidesz du Premier ministre Viktor Orban, selon un sondage de référence publié mercredi, à l’approche des élections législatives du 12 avril. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique du pays et pourrait avoir des répercussions au niveau européen.

Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, brigue un nouveau mandat et fait face, pour la première fois, à un adversaire jugé capable de menacer sérieusement sa domination. L’issue du vote est observée de près, tant en Hongrie qu’au sein de l’Union européenne, où le dirigeant nationaliste est une figure majeure des forces conservatrices et d’extrême droite.

Selon l’institut de sondage Median, cité par le site d’information hvg.hu, le parti Tisza, dirigé par l’ancien membre du gouvernement Peter Magyar, dispose désormais d’une avance de 20 points de pourcentage sur le Fidesz parmi les électeurs indécis. En janvier, cette avance n’était que de 12 points.

Le sondage montre que le Fidesz perd du terrain, malgré une série de mesures populaires annoncées par le gouvernement dans un contexte de stagnation économique depuis trois ans. Ces initiatives n’auraient pas suffi à enrayer l’érosion du soutien au parti au pouvoir.

La dynamique en faveur de Tisza pourrait redessiner le paysage politique hongrois. À quelques semaines du scrutin, la campagne s’intensifie dans un climat de forte polarisation, alors que le pays s’apprête à vivre l’une des élections les plus disputées de l’ère Orban.