Un homme armé portant des vêtements arborant un motif du drapeau iranien et l’inscription « Propriété d’Allah » a tué deux personnes et blessé 14 autres tôt dimanche dans un bar d’Austin, au Texas, selon un responsable des forces de l’ordre cité par l’Associated Press. Le FBI a ouvert une enquête pour déterminer s’il s’agit d’un acte terroriste, la fusillade étant survenue au lendemain des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Selon la cheffe de la police d’Austin, Lisa Davis, le suspect a d’abord circulé à plusieurs reprises devant l’établissement avant de s’arrêter et d’ouvrir le feu depuis la fenêtre de son SUV sur des personnes présentes sur le patio et devant le bar. Il aurait ensuite garé son véhicule, en serait sorti avec un fusil et aurait tiré sur des passants dans la rue.

Les policiers intervenus sur place ont abattu l’assaillant, qui aurait utilisé à la fois un pistolet et un fusil. Trois des blessés se trouvaient dans un état critique dimanche matin, selon les autorités locales.

Les enquêteurs cherchent à établir les motivations exactes du suspect, notamment si l’attaque est liée au contexte international marqué par les tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran. Aucune identité officielle n’a été communiquée dans l’immédiat.