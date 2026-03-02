L’Australie a affirmé lundi qu’elle ne participerait à aucune opération militaire en Iran, écartant tout déploiement de troupes au Moyen-Orient en cas d’escalade du conflit.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que Canberra n’avait pris part ni aux frappes contre l’Iran ni n’envisageait de le faire. « L’Australie n’est pas au cœur des problèmes du Moyen-Orient. Nous n’avons pas participé à ces frappes et nous n’envisageons pas d’y participer à l’avenir », a-t-elle indiqué à la chaîne Channel Nine.

Ces déclarations interviennent alors qu’Israël a lancé de nouvelles frappes sur Téhéran et que l’Iran a riposté par des tirs de missiles. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi lors d’une attaque, tandis que les États-Unis ont annoncé leurs premières pertes. Le président américain Donald Trump a laissé entendre que le conflit pourrait durer encore plusieurs semaines.

Penny Wong a précisé que le gouvernement australien était en contact avec des compagnies aériennes afin d’aider les ressortissants australiens bloqués dans la région. Toutefois, elle a reconnu que les évacuations seraient difficiles tant que l’espace aérien de vastes zones du Moyen-Orient resterait fermé.

Environ 115 000 Australiens se trouveraient actuellement dans la région, selon la ministre. Elle a estimé que la reprise des vols commerciaux constituait l’option la plus réaliste pour organiser leur retour, sans préciser si des vols spéciaux de rapatriement étaient envisagés.