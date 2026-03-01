Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que l’armée américaine avait coulé la marine iranienne, affirmant que neuf navires de guerre iraniens avaient déjà été détruits et que les forces américaines « s’attaquaient au reste ».

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a indiqué que les opérations militaires se poursuivaient alors que le Pentagone intensifiait ses frappes contre des cibles iraniennes. Selon ces déclarations, des bombardiers furtifs B-2 ont été déployés pour viser des installations de missiles iraniennes souterraines et fortifiées, en utilisant des bombes de 2 000 livres.

Cette annonce intervient dans un contexte d’escalade majeure entre Washington et Téhéran, marqué par des frappes aériennes, des affrontements en mer et des tensions accrues dans le Golfe. Les autorités iraniennes n’ont pas immédiatement confirmé l’ampleur des pertes navales revendiquées par les États-Unis.

Les développements militaires en cours suscitent de vives inquiétudes quant au risque d’un conflit régional élargi, avec des répercussions potentielles sur la sécurité maritime, les marchés énergétiques et la stabilité du Moyen-Orient.