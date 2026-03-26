Énergie : ADNOC dénonce un « terrorisme économique » en cas de blocage du détroit d’Ormuz

Le PDG de la compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi Abu Dhabi National Oil Company, Sultan Ahmed Al Jaber, a vivement critiqué toute tentative de restriction du passage dans le détroit d’Ormuz, la qualifiant de « terrorisme économique ».

Cette déclaration intervient alors que les tensions s’intensifient dans la région, avec des menaces répétées de l’Iran de perturber cette voie maritime stratégique.

Le détroit d’Ormuz est un point de passage crucial pour le commerce mondial de l’énergie, par lequel transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz.

Toute entrave à la navigation dans cette zone pourrait avoir des conséquences majeures sur les marchés énergétiques, entraînant une flambée des prix et des perturbations économiques à l’échelle mondiale.

Pour ADNOC, une telle situation constituerait une attaque directe contre la stabilité économique internationale, au-delà du simple cadre régional.

Ces propos reflètent l’inquiétude croissante des producteurs du Golfe face à l’escalade du conflit avec l’Iran et aux risques pesant sur les routes maritimes.

Ils soulignent également l’importance stratégique du détroit d’Ormuz, devenu un point de tension majeur dans la crise actuelle.

Dans ce contexte, la sécurisation de cette voie maritime apparaît comme un enjeu central pour les acteurs énergétiques et les puissances internationales.