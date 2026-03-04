Des avions de chasse suédois JAS 39 Gripen ont été déployés en Islande pour participer à une mission de surveillance aérienne de l’OTAN, dans un contexte de tensions croissantes autour de la sécurité dans l’Arctique.

Les appareils suédois opèrent depuis la base aérienne de Keflavik dans le cadre de la mission baptisée « Arctic Sentry », destinée à renforcer la présence militaire de l’alliance dans cette région stratégique. L’opération vise notamment à surveiller l’espace aérien et à dissuader toute activité militaire jugée hostile.

La participation de la Suède intervient alors que l’Arctique devient un théâtre de rivalités géopolitiques accrues, en raison de son importance stratégique, de ses ressources naturelles et de nouvelles routes maritimes rendues accessibles par la fonte de la glace.

La Russie, qui dispose d’importantes bases militaires dans l’Arctique, a rejeté les inquiétudes occidentales concernant une éventuelle menace dans la région. Moscou affirme que ces accusations relèvent de « récits d’horreur » utilisés pour justifier un renforcement militaire de l’OTAN.

Plusieurs analystes estiment toutefois que l’augmentation de la présence militaire de l’alliance dans l’Arctique pourrait accroître les risques d’escalade, dans une zone déjà marquée par une compétition stratégique croissante entre la Russie et les pays occidentaux.