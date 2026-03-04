Un tribunal mexicain a ordonné à l’armée de remettre des documents longtemps attendus susceptibles de faire avancer l’enquête sur la disparition, en 2014, de 43 étudiants dans l’État de Guerrero, dans le sud du pays.

La décision judiciaire, consultée mercredi, rejette l’argument avancé précédemment par l’armée selon lequel 853 pages de documents produits par le Centre régional de fusion du renseignement (CFRI), une agence de renseignement militaire, n’existaient pas. Le tribunal a désormais exigé que ces informations soient remises aux autorités chargées de l’enquête.

La disparition des étudiants de l’école normale rurale d’Ayotzinapa reste l’une des affaires les plus emblématiques des violations des droits humains au Mexique. Les jeunes avaient disparu après avoir été arrêtés par la police locale à Iguala en septembre 2014.

Depuis plus d’une décennie, les autorités mexicaines promettent de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre les responsables. Toutefois, malgré plus de cent arrestations et des procédures judiciaires toujours en cours, aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

Plusieurs enquêtes internationales ont conclu que les étudiants avaient été tués par des membres du crime organisé, avec la complicité de forces de sécurité locales. L’enquête a toutefois été marquée par des irrégularités, des erreurs et des accusations d’ingérence des autorités, ce qui a alimenté la méfiance des familles des victimes et des organisations de défense des droits humains.