Le parti d’opposition hongrois de centre-droit Tisza devance le Fidesz du Premier ministre Viktor Orban à l’approche des élections prévues le 12 avril, tandis que le parti d’extrême droite Notre Patrie gagne également du terrain, selon deux sondages publiés mercredi.

Le dirigeant nationaliste Viktor Orban fait face au défi politique le plus sérieux à son pouvoir depuis plus de seize ans. Malgré cette avance de l’opposition, l’issue du scrutin reste incertaine, de nombreux électeurs demeurant encore indécis.

Un sondage réalisé par l’institut Zavecz Research entre le 22 et le 28 février montre que Tisza a renforcé son avance auprès des électeurs ayant déjà fait leur choix. Le parti recueille 50 % des intentions de vote, contre 48 % lors d’un sondage réalisé en janvier. De son côté, le Fidesz est crédité de 38 %, en légère baisse par rapport aux 39 % enregistrés un mois plus tôt.

Parmi l’ensemble des électeurs interrogés, Tisza obtient 38 % de soutien, contre 32 % pour le parti au pouvoir. Environ 20 % des personnes interrogées déclarent toutefois ne pas encore savoir pour qui elles voteront, un chiffre en baisse par rapport aux 23 % observés en février.

Dans ce contexte politique incertain, la progression du parti d’extrême droite Notre Patrie pourrait également influencer le résultat final et compliquer davantage la formation d’une majorité parlementaire après le scrutin.