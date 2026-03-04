Deux missiles Tomahawk ont été observés en train de survoler la mer à une vitesse estimée à plus de 600 km/h. Leur trajectoire se dirigeait vers un navire commercial en mouvement, indiquant un déploiement précis et coordonné.

Un impact stratégique potentiel

Les Tomahawks, connus pour leur capacité à frapper des cibles à longue distance avec précision, survolent les eaux internationales dans le cadre d’opérations militaires à proximité de l’Iran.

Le passage de ces missiles montre la tension persistante dans le golfe Persique et ses abords. Les États‑Unis et Israël ont intensifié leurs opérations militaires contre des cibles en Iran, revendiquant plus de 2 000 objectifs touchés dans le cadre de l’opération conjointe dite Operation Epic Fury.

Un impact sur le trafic maritime et sécurité des navires commerciaux

La crise en cours a perturbé le trafic commercial dans des zones stratégiques comme le détroit d’Ormuz, un point de passage clé pour le commerce énergétique mondial. La navigation dans cette région a été réduite en raison des risques liés aux frappes, aux missiles et aux embuscades, affectant notamment les exportations de pétrole et de gaz pour plusieurs pays.

Des navires commerciaux ont été contraints de modifier leurs routes et d’accroître leurs mesures de sécurité, alors que les autorités maritimes internationales appellent à la vigilance en raison des tensions persistantes.

Le conflit s’est par ailleurs étendu au‑delà des frontières de l’Iran et du Golfe Persique, avec des engagements militaires rapportés dans l’océan Indien et des interceptions de missiles balistiques se dirigeant vers l’espace aérien de pays tiers comme la Turquie.

Regardez l’incroyable vidéos des deux missiles Tomahawks :